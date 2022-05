Châtelet: Un four dernier cri pour l’École d’enseignement spécialisé

Après 40 ans de bons et loyaux services, le four à mazout a été remplacé par du nouveau matériel venu tout droit du Portugal. " À l’époque, un boulanger a souhaité se séparer de son four à mazout après 20 ans d'utilisation. Il nous l'a offert et à notre tour nous nous en sommes servis pendant 20 ans , explique Vincent Merschaert, chef des travaux de l'école spécialisée. Face à l'usure et la difficulté de trouver des pièces de remplacement, la direction a exploré plusieurs pistes afin d'en acquérir un nouveau. Nous avons exploré le marché et finalement opté pour un nouveau four fonctionnant au gaz que l'on ne pouvait trouver qu'au Portugal. Après des adaptations et une mise en conformité au point de vue de la sécurité le four a pu être mis en fonction suivant une formation des enseignants et des élèves ." Et de poursuivre: " Nous pouvons placer dans le four quelque 150 pains. Nous fabriquons également des produits destinés à nos réceptions ou dans le cadre de partenariats avec la Ville de Châtelet par exemple ."

Les conditions sanitaires le permettant, c'est ce vendredi qu'a eu lieu l’inauguration officielle du nouveau matériel en présence de la ministre de l'Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir.

Si elle a accepté l'invitation c'est parce que posséder un tel matériel est unique pour une école de l'enseignement spécialisé en Wallonie. L'établissement scolaire n'a d'ailleurs pas hésité à débourser la coquette somme de 40000 euros pour permettre aux élèves d'évoluer dans des conditions professionnelles, comme cela se ferait dans une entreprise. " Nous devons permettre aux élèves de travailler avec du matériel pro. Quand ils seront en stage ou prêt à rentrer sur le marché de l'emploi, ils doivent faire valoir leur apprentissage et les compétences acquises ."

Avec un projet pédagogique tourné essentiellement vers un apprentissage et une recherche d'autonomie, l'école obtient de bons résultats et la recherche d'un emploi se solde souvent par une réussite.

Les 450 élèves que compte l'École d'enseignement spécialisé de Châtelet reçoivent tous la même attention afin qu'ils aient toutes les bonnes cartes en mains. Les douze sections que compte l'établissement rencontrent un franc succès chez les employeurs. Citons notamment la section des soins à la personne qui compte plusieurs propositions d'emplois alors que les stages ne sont pas encore finis.

Malgré cette motivation et ce dynamisme certains professeurs ont interpellé la ministre Désir sur le manque de moyens, ce à quoi elle s'est montrée attentive.