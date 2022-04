Du bois pour la Chine: une motion pour rien?

L’opération était cependant tout à fait régulière. C’est, explique le bourgmestre, Daniel Vanderlick, le Département de la nature et des forêts (DNF) qui gère le bois communal et la vente. Mais il dit aussi ne pas avoir été mis au courant que les acheteurs étaient Chinois. Une fois transformé en parquets ou en meubles, en Asie, le bois de Châtelet est de retour, en Europe et en Belgique…

Cet événement est survenu moins de deux mois après le vote, par le conseil communal, d’une motion en faveur du secteur du sciage feuillu et du maintien du tissu des scieries feuillues en Wallonie, émanation d’une motion votée à Sivry-Rance qui en avait fait aussi les frais. "On a l’impression qu’on n’a aucun pouvoir avec la motion. Comment faire pour la faire appliquer?" interroge Luc Bogaert.

«Vendre de gré à gré»

Dans sa question, le conseiller écolo a certes reconnu que la Wallonie travaille à la relocalisation de la filière bois sur son territoire. "Mais qu’est-il envisagé localement afin de refuser de vendre à des multinationales qui transportent le bois à plus de 8000 kilomètres en mettant en danger nos scieries? La commune est-elle prête à accepter de vendre le bois 20% moins cher, mais de gré à gré avec des scieurs locaux afin de gagner à terme en préservant l’emploi local?"

À entendre la majorité, l’action communale semble être limitée. Le bourgmestre a expliqué que la vente du bois, sous la houlette du DNF, a été faite au plus offrant avec, cette année, une fourchette haute. L’échevin Michel Mathy, en charge de l’économie, a replacé le problème châtelettain dans le cadre plus global du développement des débouchés de la filière. Il a évoqué une fiche du Plan de relance consacrée au développement de la valorisation locale des feuillus et à la transformation du bois. Il s’agit aussi, dit-il, de coordonner les vendeurs de bois, nombreux, avec un opérateur afin de procéder à des ventes uniques qui facilitent l’action des transformateurs.