Charleroi: une grande exposition artistique marquera les cinq ans de LABORAT01RE en investissant l'ancien hôtel des chemins de fer

Il y a déjà cinq ans que les ateliers LABORAT01RE sont organisés sur Charleroi. "Cette grande exposition du 29 octobre sera l’occasion de faire un point sur tout ce qui a déjà été accompli", avoue Barbara Maïllis, initiatrice de ce projet qui vise à réunir un artiste ou un artisan d’art, dans un lieu carolorégien plus ou moins inattendu, afin d’y tenir un atelier pratique avec des citoyennes et citoyens intéressés par la portée concrète du travail de l’artiste. Acquise l’idée de cette première grande exposition rétrospective, restait à trouver le lieu adéquat, si possible inédit, à tout le moins étonnant. "Lors de nos repérages, nous avons pu visiter l’ancien hôtel des chemins de fer, entre les rails et la Sambre. Nous avons directement accroché. Ce bâtiment est un repère visuel important dans cette entrée du centre-ville mais ce sera aussi la première fois qu’il sera ouvert de la sorte au grand public". Barbara Maïllis peut se réjouir de l’engouement manifesté aussi par les artistes et artisans d’art: sur les 13 créateurs qui ont pris part à un atelier LABORAT01RE ces dernières années, 11 seront présents, ce 29 octobre. L’organisatrice lève un coin du voile: "Pour cette première expo collective, nous avions envie d’un bâtiment hors normes. Et ici, au second étage de l’ancien hôtel des chemins de fer, chacun aura un espace dédié, où il pourra intervenir comme il le veut, en occupant les volumes, en clouant, en peignant, en collant, tout est permis".