Charleroi: les règles spéciales "Toussaint" entrent en vigueur dans les cimetières ce 21 octobre

La météo, avec sa récente inflexion automnale, grise et pluvieuse, le rappelle: la Toussaint se rapproche. Et avec ce moment de solennité consacré aux défunts, pour une expérience optimale du deuil et du recueillement, la Ville de Charleroi enclenche son règlement spécial dans tous les cimetières communaux. Ces articles saisonniers s’appliquent autant au personnel communal qu’aux citoyennes et citoyens au sens le plus large. Depuis ce 21 octobre et jusqu’au 2 novembre inclus, il est totalement interdit de peindre les grillages ou les insignes dans les cimetières et sur les sépultures, il est tout autant défendu de procéder à des travaux de maçonnerie ou à la pose de monuments. Enfin, l’utilisation de nettoyeurs à haute pression, pour le nettoyage des tombes, est entièrement proscrite. Les tombes pourront être nettoyées à l’eau jusqu’au 31 octobre inclus. Du 30 octobre au 2 novembre, l’ouverture des cimetières communaux sera prolongée jusqu’à 17 heures. Enfin, pour garantir le silence et la sécurité des personnes venues se recueillir, absolument aucun véhicule, même muni d’une autorisation communale, ne sera autorisé dans les cimetières, et ce, les 30 et 31 octobre ainsi que le premier et le 2 novembre.