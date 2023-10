Charleroi: 29 octobre, séance de Débâcle, au Quai 10, en présence de Veerle Baetens

Le roman Het Smelt (Débâcle, en français), de Lize Spit, a marqué la littérature flamande contemporaine. Il s’est donc retrouvé adapté en film, par l’actrice et réalisatrice Veerle Baetens, qui a notamment frappé les esprits dans The Broken Circle Breakdown , César du meilleur film étranger en 2013. Débâcle , le long-métrage, a été l’une des sensations du dernier festival de Sundance et il arrive désormais sur les écrans de son pays d’origine. Mieux, au Quai 10, la séance de ce 29 octobre se vivra en présence de Veerle Baetens, dès 18 heures. PAF: 8,5€.