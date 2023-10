Un employé du service des pièces à conviction du palais de justice de Charleroi arrêté

Un homme qui travaillait antérieurement au greffe des pièces à conviction est suspecté d'avoir volé et détourné plusieurs objets saisis par la justice. L'enquête initiée il y a plusieurs mois a récemment connu un coup d'accélérateur. "Certains objets n'étaient pas retrouvés au greffe. Ce dernier a alors directement avisé le parquet. L'ouverture de l'enquête n'a pas eu lieu à la suite de la plainte d'un justiciable, mais bien par cette information. Plus tard, après l'ouverture de plusieurs notices, il y a bien eu une plainte déposée par une personne. Un suspect a pu être identifié et une perquisition a été menée", a indiqué Vincent Fiasse, procureur du Roi de Charleroi.

Cette opération judiciaire a permis la saisie d'objets et d'une Porsche. "Évidemment, cette Porsche n'a pas été dérobée au greffe, mais elle pourrait être le fruit des activités délictueuses du suspect", a précisé le parquet de Charleroi. Selon le procureur du Roi, le préjudice lié à ces vols et détournements serait d'environ 500.000 euros et ne concernerait principalement que des bijoux. Le principal suspect et sa compagne ont été interpellés et inculpés pour vols et détournements d'objets.

La détention préventive des deux inculpés a été confirmée par la chambre du conseil de Charleroi. L'enquête est toujours en cours et la révision des mesures de sécurité est annoncée, a conclu le procureur du Roi de Charleroi.