Gosselies : licencié, il se fournit en outils sur le dos de son ex-patron

Le 16 août dernier, Nicolas est engagé par la société Dimabat et sollicite une série d’outils pour pouvoir effectuer au mieux son travail sur le terrain. Le lendemain, l’ouvrier se rend alors chez le fournisseur Fernand Georges à Gosselies et reçoit une série d’outils. Très rapidement, Nicolas se rend compte que le travail est loin de lui convenir. "Le 21 août, il écrit un SMS à son patron expliquant que le travail ne lui plaît plus. Le lendemain, la rupture de son contrat est alors annoncée. Un jour plus tard, alors qu’il était licencié, il se présente de nouveau à Gosselies pour obtenir des vêtements de travail en prétendant toujours travailler pour son patron", détaille le parquet.