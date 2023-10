Charleroi: rénovation des trottoirs dans le quartier Gailly, à Gilly

L’échevin des Travaux, Éric Goffart, rappelle que le "Plan Trottoirs" s’étale sur la période de 2021 à 2024 et mobilise une enveloppe globale de 5 millions d’euros. Surtout, les chantiers inscrits dans ce processus ont été désignés en consultation avec les structures de participation citoyenne, telles que les Conseils consultatifs et les Conseils de Participation dans les cinq districts de la ville. "Cette méthode novatrice permet de tenir compte des besoins réels des piétons et des riverains en impliquant directement les citoyens dans le processus décisionnel. Les commentaires et suggestions des habitants ont été pris en compte pour définir les priorités en matière de rénovation et de sécurisation des trottoirs", conclut l’échevin Goffart.