Charleroi: pistes de solution pour réduire l'empreinte carbone de l'épargne des ménages

À partir des données d’une étude d’Oxfam France sur le secteur financier, Julien Desiderio l’a parfaitement expliqué: par leur action de soutien à l’économie carbonée et aux projets liés aux énergies fossiles, les banques portent une lourde responsabilité dans la pollution de la planète. "En moyenne, chacune des six plus grosses institutions financières de France produit 500 tonnes de CO2 par million investi. Et 25 000 euros déposés sur un compte d’épargne de BNP Paribas génèrent, en émissions, l’équivalent de neuf allers-retours Paris-New York en avion." Dans notre pays, le capital détenu par les particuliers est six fois plus élevé que le PIB, "Il représente 1477 milliards d’euros, selon Frédéric Chomé. Avec une contribution non négligeable au réchauffement puisque cela correspond à l’équivalent d’une production de 45 tonnes de CO2 par habitant par an."

Réduire l’impact négatif de nos finances sur la transition ? Des solutions existent, elles ont été ébauchées par les participants. La première, c’est de renforcer la part d’investissement de l’État dans les énergies vertes, en la portant par exemple à 2% par an comme l’a suggéré Bernard Bayot. Il faut aussi contraindre le secteur de la finance à réorienter l’utilisation de l’épargne. Comment ? Frédéric Chômé a avancé l’idée de conditionner les garanties bancaires à l’investissement dans l’économie locale. Pour sa part, Thomas Dermine a souligné la dimension collective de la Transition, en rappelant l’effort de son gouvernement et de l’Europe pour renforcer la contribution belge. Pour pouvoir aller plus loin, il propose de réfléchir à soustraire les investissements verts de la comptabilité des déficits publics, car au-delà de ses enjeux écologiques, la transition est, aux yeux du secrétaire d’État, d’abord politique et sociale.

Améliorer et renforcer l’accès au crédit pour les projets de rénovation énergétique, faire évoluer le cadre de la fiscalité sur les revenus de l’argent, plein de pistes s’ouvrent aux élus. Chacun a aussi la responsabilité individuelle de veiller à ce que son épargne ne soit pas utilisée là où il ne le souhaite pas, et cela est possible par le choix de son organisme financier, ou encore, par exemple, l’exigence de la transparence sur ses profits et ses investissements.