Charleroi: la Ville lance un appel aux infirmiers et infirmières bénévoles pour ses prochaines classes de neige

Le service de promotion de la santé et de tutelle sanitaire de la Ville de Charleroi lance un appel avec une certaine urgence: il manque d’infirmiers et d’infirmières pour l’encadrement optimal des écoliers lors des prochaines classes de neige. Le séjour, sur base bénévole, sera gratuit pour l’infirmier, avec accès aux pistes de ski et aux activités. Dates: du 12 au 20 janvier et du 9 au 17 février 2024. Les personnes intéressées doivent contacter Anna Vincitorio au 071/86 08 14.