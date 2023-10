Charleroi: Don Letts, DJ reggae-punk de légende, en prestation au Rockerill, ce samedi octobre

Le temps passe et les grandes heures du reggae comme du punk peuvent sembler appartenir à l’histoire de la musique moderne. Ce samedi soir, 21 octobre 2023, le Rockerill va prouver tout le contraire avec une "Punky reggae party" qui mettra à l’honneur le créateur de ce concept qui mêle révolte jamaïcaine et protestation urbaine. Le producteur et DJ Don Letts sera derrière les platines, à minuit, pour démontrer combien sa hargne n’a pas faibli avec le passage du temps. L’ancien résident du Roxy Club promet évidemment une playlist qui mettra autant en avant le reggae actuel que les survivances du punk.