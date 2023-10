Gosselies: la procédure Renault est lancée chez Catalent

Coup dur dans le secteur des biotechnologies, et plus précisément dans l’un des fleurons du Biopark, à Gosselies. L’entreprise américaine Catalent a annoncé sa volonté de réduire drastiquement son personnel. La nouvelle était tombée vendredi dernier: 104 emplois étaient menacés sur les 347 que compte l’entreprise. Malgré un chiffre d’affaires de quasiment 36 millions€, Catalent doit faire face à une conjoncture compliquée dans le secteur des thérapies cellulaires ainsi, surtout, qu’à la perte des contrats de deux gros clients. Pour rappel, Catalent développe et produit des thérapies cellulaires, notamment en fabriquant de l’ADN plasmique. C’est en 2020 que la multinationale s’est installée à Gosselies, en y rachetant, à hauteur de 55 millions de dollars, une filiale de Bone Therapeutics et, surtout, l’entreprise MaSTtherCell. Le couple royal néerlandais a d’ailleurs visité Catalent lors de son passage à Charleroi, en juin dernier.