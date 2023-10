Charleroi: pour survivre, elle vole du café et de la viande

La situation de Jasmine est jugée "triste et malheureuse" , tant par la défense que par le parquet. En 2022, en raison de problèmes financiers et pour subvenir à ses besoins, cette mère de trois enfants a dérobé des denrées alimentaires dans un Carrefour Market et un Delhaize de la région de Charleroi.