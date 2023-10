Charleroi: nouveaux financements pour le dispositif d'urgence sociale du CPAS

La transformation du dispositif d’urgence sociale du CPAS de Charleroi va se poursuivre. Comme le rappelle le président de l’institution Philippe Van Cauwenberghe, le processus avait été engagé en début de mandature, à partir de divers constats. À commencer par celui de la complexification des situations de sans-abrisme résultant de l’addition d’une multitude de problématiques à la fois de travail, de logement, de famille, de santé, d’assuétudes… "Parce qu’il existait des ruptures dans l’accompagnement proposé par les différentes composantes du dispositif, nous avons décidé d’améliorer le continuum des missions, de développer la polyvalence et enfin d’augmenter et de concentrer les moyens. Ainsi avons-nous créé le service APPUIS pour Accompagnement, Prévention, Précarité, Urgence et Intégration Sociale", observe Philippe Van Cau. Centré sur l’usager, ce dispositif regroupe une trentaine d’équivalents temps plein: leur action s’articule sur différents axes, de l’hébergement d’urgence jusqu’au travail social de rue en passant par l’urgence sociale, l’accueil de jour et l’activation sociale en partenariat avec les autres membres du réseau. "Deux réformes fondamentales sont intervenues: d’abord le regroupement sur un même site à la rue Spinois, ensuite un horaire fondamentalement modifié avec un passage à sept jours sur sept 24h sur 24. L’objectif est de renforcer la qualité de l’accompagnement et de le faire dans la durée." Une nouvelle étape se présente pour le CPAS: "Dans le cadre de l’appel à projets wallon territoire zéro SDF, nous nous sommes associés à huit opérateurs privés pour déposer un portefeuille de 17 fiches actions afin de sortir durablement de la rue des personnes SDF." Ces projets portés par le relais social s’élèvent à 4,5 millions€, dont deux pour le CPAS. Parmi eux, il y a la création d’une structure et de six unités de logement temporaires spécifiquement dédiés aux femmes en grande précarité.