Charleroi: menaces au cutter à l'abri de nuit

Le 30 novembre dernier, au sein d’un abri de nuit, le Carolo s’est disputé avec un homme. "Il s’est ensuite saisi d’un cutter pour menacer la victime avant de se faire sortir du centre", ajoute la substitute Garcez. Interpellé quelques jours plus tard, Hassan s’est également distingué auprès des policiers en assurant "qu’il les enc***".

En aveu lors de son audition, Hassan a commis les faits en état de récidive et n’a plus droit au sursis simple. Une peine de deux ans de prison a été requise contre l’homme, "incapable de comprendre et de s’amender", selon le parquet.