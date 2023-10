Charleroi: les chiffres du plan "Disruption" depuis la rentrée de septembre; un véhicule sur deux est en infraction

Disruption, c’est le nom de l’action mise en place depuis septembre 2023 pour renforcer la présence policière dans les lieux les plus fréquentés de Charleroi, lieux scolaires, gares, noyaux commerciaux, etc. Au conseil communal, le chef de groupe PS a demandé au bourgmestre d’en livrer un premier bilan. Paul Magnette l’a rappelé: ce dispositif a ajouté trois strates supplémentaires à ce qui préexistait. Davantage de proximité avec des patrouilles pédestres, cyclistes permanentes entre 7h et 23h dans les quartiers ciblés, davantage d’opérations ponctuelles avec les services d’intervention dont la brigade canine, et enfin des contrôles renforcés. C’est ainsi qu’à la date du 9 octobre, 3635 véhicules avaient déjà été contrôlés depuis la rentrée, avec un premier tri visuel de la Police: plus de la moitié, exactement 1879, se trouvaient en infraction, ce qui a donné lieu à 680 perceptions immédiates et 1185 sanctions administratives. Dans le même temps, 2391 personnes ont été contrôlées, 115 ont fait l’objet d’une arrestation administrative et 62 d’une arrestation judiciaire, avec quatre mandats d’arrêt. La police a également pu identifier 14 personnes frappées par une ordonnance de capture qui ont été ramenées en prison.