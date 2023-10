Charleroi: le Conseil communal veut renforcer la sensibilisation, la formation des équipes et l'information face à la problématique de l'inceste

L’échevine en charge de la Famille et de la Santé Alicia Monard l’a souligné: les moyens d’action de la commune sont limités, ce qui n’empêche pas Charleroi de se montrer proactive. "En ce qui concerne les crèches et les lieux d’accueil de la petite enfance, le personnel est très attentif à tous types de violence en ce compris les abus sexuels, même s’il n’y a pas de formation particulière de l’ONE par rapport à l’inceste. En ce qui concerne les écoles, au travers de la Médecine scolaire (PSE), les médecins, infirmiers et infirmières et le personnel social sont en capacité de repérer des indices. Ils le font lors des visites médicales et y apportent le suivi adéquat". D’autres ressources existent, même si elles ne sont pas locales puisque la prévention est une matière communautaire: des numéros d’appel comme téléaccueil (107) ou SOS Inceste, des groupes de parole, des moyens d’écoute comme SéOS, à destination des personnes souffrant de déviances sexuelles et donc d’abuseurs potentiels. "Notre rôle en tant que commune est de mieux informer les familles, le public sur ces ressources." Nicolas Tzanetatos a appelé l’échevine à renforcer la formation des équipes d’accueil, d’encadrement et d’éducation. Il plaide aussi pour l’organisation d’une journée de sensibilisation à l’école. On n’en fait jamais assez pour prévenir ces risques. Des vies sont en jeu.