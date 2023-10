Charleroi: enfin une avancée dans le dossier de travaux du Centre Temps Choisi, à Gilly

La rénovation du centre temps Choisi à Gilly, c’est l’un des marronniers des projets de bâtiments de la Ville de Charleroi. Il revient à intervalles réguliers dans les débats. Et si l’on a l’impression d’en parler depuis le début de cette mandature, c’est parce que ce n’est pas qu’une impression. Rien n’avance. En cause: la faillite de l’entreprise qui avait emporté le marché de travaux, surtout. Mais pas seulement. Comme s’en émeuvent des citoyens dans le dernier bulletin des questions écrites du Conseil communal, la salle est inaccessible depuis 5 ans, réduisant à néant l’offre culturelle sur Gilly et mettant à mal des opérateurs culturels locaux. Ils demandent des éclaircissements à l’échevin. Xavier Desgain l’a indiqué dans sa réponse écrite et oralement en séance publique: le dossier sort de son enlisement. Les conditions et mode de passation du marché public viennent en effet d’être approuvés par le Conseil communal. Si la procédure ne connaît pas de couac, l’adjudication pourrait être lancée dans les semaines à venir, observe-t-il, avec la perspective d’une ouverture de chantier en 2024. La durée des travaux devrait être d’un an à un an et demi, ce qui nous amène à 2026. Le coût a été estimé à un peu plus de 3,6 millions TVAC. On le sait également: le Temps Choisi est un outil sur lequel le centre culturel régional l’Eden, qui en récupère la gestion, compte pour renforcer sa présence et son action dans les quartiers.