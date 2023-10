Charleroi: depuis le début de cette année, il y a en moyenne, chaque semaine, un accident avec blessés impliquant des trottinettes électriques

C’est peu de dire que le comportement de certains trottinettistes soulève de graves problèmes de sécurité routière. Au conseil communal de Charleroi, le chef de groupe C + Tanguy Luambua en a évoqué quelques exemples: un usager roulant dans un tunnel sur le ring, d’autres empruntant des voiries à contresens ou installés à plusieurs sur l’engin. Ou enfin, comme l’a rapporté l’échevin en charge de la Mobilité Xavier Desgain, circulant à revers sur des bandes de bus. Comme l’a indiqué l’échevin, les opérateurs actifs sur le territoire ont été informés de ces dérives. Ils ont été appelés à faire respecter le code de la route par leurs utilisateurs. Mais sans avoir de vrais leviers d’action. En un an, le nombre d’accidents avec blessés a plus que doublé: on en avait recensé 18 l’année dernière pour une flotte de 200 trottinettes électriques et environ 1500 usagers par mois. On en est déjà à 38 depuis le début de l’année 2023, en l’espace d’un peu plus de trois trimestres. Ce qui représente une moyenne d’un par semaine quasiment.