Projet de marina à Charleroi: la courbe rentrante du PTB

Son message est très clair: si son nom doit figurer sur l’une des listes PTB qui seront déposées pour le 9 juin (fédérale, régionale ou européenne), "Ce ne sera pas à ma demande, et en tout cas pas à une place éligible", assure-t-elle. Elle entend mettre toute son énergie pour "gagner les communales", en renforçant le poids de son parti.

Un PTB qui fait par sa propre voix une courbe rentrante pour se déclarer candidat à une participation au pouvoir. Avant l’été, Pauline Boninsegna excluait de monter dans une majorité si le projet de marina de la ville basse était maintenu. L’évolution des sondages sur les intentions de vote l’amène à nuancer. "Nous disons qu’une autre vision de la Ville est possible", observe-t-elle, "en partant de ce que les carolos veulent et non les promoteurs immobiliers." Avec ou sans la marina ? "La Marina c’est un symbole. Si dans six ans, on a une marina mais qu’on reste avec une ou deux piscines à Charleroi, ce qui ne permet pas d’apprendre à nager aux enfants, ou qu’on a un Grand Palais mais pas plus de places en crèche, alors on a un fameux problème. Nous voulons changer cette vision, réinvestir dans les quartiers, dans les services publics."

On sait toutefois qu’il y aura au moins quatre piscines, les rénovations de celles du stade Yernaux et de Marchienne étant à l’agenda, en plus de l’Hélios et de Charleroi Plage. On sait aussi que le nombre de places en crèches va évoluer. La mariée PTB se sent-elle dès lors prête à convoler avec le PS s’il reste le parti dominant à Charleroi, comme tout semble l’indiquer ?

En tout cas, Pauline Boninsegna le précise: si son parti devait rejoindre à Charleroi une coalition de gauche, aucun de ses colistiers réélus dans un parlement (soit Sofie Merckx et Germain Mugemangango qui devraient conduire les listes PTB au fédéral dans le Hainaut et à la Région dans la circonscription de Charleroi Thuin) ne pourra devenir membre du collège. Ce serait en effet un comble d’avoir des cumulards dans un parti qui reproche à Paul Magnette de ne pas être bourgmestre à temps plein !