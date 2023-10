Charleroi: les repas scolaires chauds et gratuits, ça fonctionne: le ministre Daerden l'a constaté sur le terrain

Il est très important d’inculquer les bienfaits d’une alimentation équilibrée, insiste Julie Patte. Certains enfants n’y ont pas accès à la maison pour des raisons diverses et l’école prend alors le relais via les repas et une approche pédagogique directement liée à l’alimentation saine. Les petits goûtent des aliments et des saveurs qu’ils ne connaissent pas et souvent gardent ces habitudes une fois passés en primaire. Par rebond, on s’aperçoit aussi qu’ils servent de "prescripteurs" auprès de leurs parents et ramènent les bonnes habitudes dans leurs foyers.

À Charleroi, l’organisation des repas scolaires coûte 0,9 million d’euros à la Ville cette année, une dépense couverte par les paiements des parents et le subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les élèves de maternelle qui fréquentent la cantine. S’ajoute à ce poste celui du personnel affecté à la réchauffe et à la distribution des repas. L’échevine a fait les comptes: l’ardoise s’élève à 473 550 euros. Pour un résultat qui donne le sourire puisque la proportion d’enfants mangeant des repas chauds est passée de moins de 5% à plus de 70% ! Des moyens sont en outre investis en achat d’équipements (fours, frigos, taques de cuisson, etc.) Ils s’élèvent à 28 000 euros chaque année.