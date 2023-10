J’ai 35 ans et ma démarche artistique se rapproche très fort de mon travail dans la production vidéo. Mon métier est essentiellement publicitaire, je fais aussi de l’événementiel et du cinéma. J’ai réalisé sept courts métrages et j’ai travaillé sur six moyens métrages pour des écoles. À côté de cela, je fais de la photo depuis plus de dix ans. Je me suis tout de suite dirigé vers le nu.

Qu’est-ce qui vous passionne dans ce type de photographies ?

J’aime beaucoup le rapport entre la lumière et le corps. Je travaille deux aspects: le noir et blanc mais aussi les couleurs saturées qui sont des mélanges de bleu, de rouge, d’effets en tous genres. J’ai eu beaucoup de modèles différents mais j’aime bien travailler avec les mêmes car j’apprécie avoir une relation de confiance au fur et à mesure des shootings.

Les modèles avec qui je travaille sont principalement non professionnelles.

Pouvez-vous expliquer votre travail de lumières ?

Je travaille beaucoup en basse lumière, ce que je fais est très dessiné. Je me suis un peu forcé à utiliser deux systèmes différents. J’ai une partie avec un éclairage assez artificiel mais aussi une autre où je travaille avec la lumière naturelle en intérieur, en donnant des effets étonnants.

Avez-vous suivi une formation spécifique ?

À la base, j’ai suivi des études d’infographie et à la fin de mon cursus, je me suis dirigé vers la vidéo. J’ai appris en partie les lumières pendant ma formation mais j’ai surtout découvert par moi-même. Ma grande inspiration, c’est le cinéma.

Quel style de cinéma ?

J’aime beaucoup le travail de

Nicolas Winding Refn dont l’un des films les plus connus est "Drive". C’est assez représentatif de ce qui m’inspire, dans les couleurs utilisées pour donner une ambiance assez particulière.

Que peut-on découvrir dans l’exposition au QG des Artistes ?

C’est une des premières fois où je fais une expo en solo dans une galerie. J’ai choisi des photos qui pour moi représentent au mieux mon travail. Ces cinq dernières années, j’ai diversifié les techniques. J’utilise, en plus du numérique, l’argentique et le polaroid ainsi que la vidéo. Il y a dans l’expo un côté cinémagraphe où la photo prend vie.