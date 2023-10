À ce jour, mon parti ne m’a rien demandé. Mais je me déclare déjà candidat pour la tête de la liste PS de la province du canton de Charleroi. Cette liste ne sera établie qu’après la première séquence électorale du mois de juin. Je pense toutefois avoir la légitimité pour poursuivre mon action.

Précisément, quel bilan portez-vous pour ce premier mandat ?

Nous sommes parvenus à relever le défi du financement des zones de secours sans lever de nouveaux impôts et sans licenciement. Or je vous le rappelle, notre contribution s’élèvera à 54 millions dans le budget de l’an prochain, dont près de 40% pour la seule zone Hainaut Est (Charleroi Métropole) qui a exécuté plus de 40 000 interventions. Faites-le compte : cela en représente près de 800 par semaine, en termes d’ambulance, incendie, rapports de prévention et d’inspection. Notre financement soulage toutes les Communes.

Cette facture provinciale va-t-elle continuer à grimper ?

Notre engagement n’allant pas au-delà du 31 décembre 2024, une négociation Région-Provinces devra en décider l’an prochain… Ce que je peux vous dire, c’est qu’il faudra redéfinir les règles et quotas de financement, la nature des missions et le cadre de l’organisation. Nous agirons dans l’intérêt du citoyen, afin de pouvoir garantir sa sécurité et sa protection.

Quelle vous semble être la priorité de la prochaine mandature ?

Nous recentrer sur nos missions de base qui sont au nombre de trois: l’enseignement, le social et la culture, à travers l’éducation permanente. À elles trois, ces compétences représentent plus des trois quarts de notre budget de 650 millions €. Ce sont des politiques que nous menons depuis des lustres: plus d’un siècle ! Et nous avons des projets pour Charleroi.

Quels sont ces projets ?

Dans l’enseignement supérieur, nous devons densifier notre offre et adapter nos bâtiments. Permettez-moi de rappeler que les Hautes écoles concentrent la majorité des étudiants dans une ville comme Charleroi: avec la HelHa, nous en comptons 7 000 pour un peu plus d’un millier d’universitaires (UMons, ULB, UCLouvain). Nous voulons relocaliser nos sections communication-social et pédagogique de Marcinelle à l’IPSMa, ainsi que nos études de kiné et d’infirmiers de Montignies-sur-Sambre dans l’immédiate proximité du campus, à l’actuelle Garenne. Dans le secondaire, nous devons travailler à un rapprochement avec le réseau de la Ville. Ce sont des dossiers que j’aimerais pouvoir continuer à suivre sous la prochaine mandature.

Quid du social et de la culture ?

La prise en charge de la personne handicapée remonte à plus d’un siècle, notre école clinique a fêté son centenaire voici quelques années. Le Hainaut a consolidé ce secteur et entend le maintenir. Nous avons un ambitieux projet de rénovation du service résidentiel pour adultes de la cité de l’Enfance. Quant à la culture, cela est et doit rester une pierre angulaire de notre action politique.

Quels députés provinciaux ont-ils annoncé leur retrait ?

Serge Hustache (PS) de Tournai est le seul à l’avoir officiellement fait. Mes autres collègues devraient donc être encore là.

Avec qui pourriez-vous gouverner en 2024 ?

Il appartient d’abord aux électeurs de se prononcer, ensuite cela se discutera entre présidents de partis. Il faudra aussi rouvrir le débat sur l’avenir des Provinces. Au PS, nous sommes partisans d’une réforme de recalibrage des missions, le MR et les Engagés plaident pour une réduction des compétences. Écolo est le seul à vouloir la disparition de notre institution. Quant au PTB, c’est la bouteille à encre. Ils ne se sont jamais encore clairement exprimés là-dessus !