Charleroi: toujours amoureux de son ex, il lui fait vivre l'enfer

Dès l’annonce de rupture, Peggy a vécu l’enfer au quotidien. "J’étais amoureux", confie Jérémie ce vendredi matin devant la justice en expliquant son comportement harcelant envers son ex-compagne.

Les faits ont duré environ un an, jusqu’en décembre 2022. Tous les moyens étaient bons pour apercevoir Peggy. "Il s’est rendu tous les jours sur son lieu de travail à Fleurus, en passant à sa caisse. Il l’a importunée, lui a envoyé de nombreux SMS et a appelé son numéro tous les jours. Les messages n’étaient en plus guère rassurants avec des phrases du style ‘je suis frustré ne t’inquiète pas la roue tourne’ou alors ‘tu joues à un jeu dangereux’", détaille Me Franken, partie civile.

La situation est devenue tellement insupportable que Peggy a décidé de déposer plainte à la police le 27 décembre 2021. Mais alors qu’elle pensait pouvoir enfin vivre en paix, Jérémie a recommencé malgré son audition policière le lendemain de la plainte, et a même contacté le fils de 12 ans de son ex pour "dire à sa maman qu’elle lui réponde".

Effrayée, Peggy n’a pas souhaité venir devant la justice. "Elle craint de le revoir, elle ne se sent pas en sécurité ni chez elle, ni sur son lieu de travail.

Elle a acheté pour 83€ de caméras de surveillance et elle ferme tous ses volets quand elle rentre chez elle à 16h", ajoute l’avocate de l’ex-compagne, domiciliée à Montignies-sur-Sambre (Charleroi).

Un suivi à long terme

Uniquement connu de la justice pour ce dossier, Jérémie peut revendiquer une mesure de faveur. Pour le substitut Bury, l’option la plus judicieuse serait de lui octroyer des mesures probatoires "solides et sur le long terme" pour aider au mieux le prévenu. À la défense, Me Pouossi espère plutôt une suspension simple du prononcé.

Jugement le 17 novembre.