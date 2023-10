Charleroi: un sursis probatoire "très strict" pour aider Benjamin à sortir de sa toxicomanie

Le 29 juin dernier, Benjamin, jeune homme d’une vingtaine d’années, a écopé par défaut d’une lourde peine de 3 ans de prison pour douze préventions: coups et blessures, vols simples, menaces, mise hors d’usage d’un véhicule et abus de confiance. Sans contester les faits, le vingtenaire a fait opposition au jugement pour espérer une peine plus légère.