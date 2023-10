Charleroi : la maman de Delphine dénonce le comportement violent de son beau-fils, il risque 30 mois

Il minimise son attitude

Comme l’ont souligné la partie civile et le parquet, Ismael minimise très clairement son comportement violent envers sa compagne. Sous son emprise, celle-ci a refusé de porter plainte pour la première scène de coups le 31 août 2019. Ce n’est qu’en février 2020 que la justice apprend l’existence de cette scène de violence conjugale grâce à la maman de Delphine. "Sa fille lui a confié avoir été victime de coups à la suite d’une soirée arrosée. Le prévenu a frappé la victime qui est tombée en arrière. Mais, lui explique, en audition, avoir simplement repoussé la victime provoquant sa chute et son problème aux cervicales", lance le substitut Brichet.

Deux ans plus tard, c’est via une simple vérification de l’évolution de la situation conjugale qu’on apprend la récidive d’Ismael. "La victime explique avoir reçu un coup de tête une semaine plus tôt. Elle a réveillé le prévenu et demandé des explications en découvrant que ce dernier entretenait encore une relation avec son ex-compagne." Énervé, Ismael a alors asséné un coup de tête provoquant le saignement de la bouche de Delphine. "Et cette dernière a précisé qu’elle ne souhaitait pas qu’il soit poursuivi pour violence.", ajoute le substitut Brichet.

Consommateur de cocaïne depuis quinze ans, Ismael a été interpellé avec 2,57 g de cocaïne sur lui. Par mois, ce dernier confirme dépenser entre 1 000 et 2 000 euros. Désormais, Ismael vagabonde du côté de Veurne (Furnes) et est connu pour une vingtaine de vols. Pour attirer son attention et l’obliger à venir s’expliquer face au tribunal carolo s’il venait à faire opposition, 30 mois de prison sont requis.