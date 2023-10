Charleroi: la facture de la rénovation de la cité administrative s'alourdit encore; il aurait mieux valu construire du neuf...

L’explosion de la dépense rend le projet de plus en plus indigeste: d’une dizaine de millions d’euros, l’estimation du coût de la rénovation et de la transformation de l’immeuble Magister en cité administrative à Charleroi, dans le périmètre du Left Side Business Park, devrait atteindre le double, selon nos informations confirmées à bonne source. Soit vingt millions d’euros – et c’est un minimum car la facture finale pourrait être encore plus salée – auxquels il convient d’ajouter le montant du rachat de ce bien au groupe Iret: encore 20 autres millions, ce qui porte l’ardoise à… quarante millions d’euros.