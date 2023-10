Montignies-sur-Sambre : à un mois et demi, Manoa décède du syndrome du bébé secoué, la vie parfaite du papa n’était qu’illusion

Le 19 juin 2016, un médecin urgentiste annonçait la terrible nouvelle à Nicolas et Gwendoline: Manoa n’a pas pu être réanimé malgré une tentative de 50 minutes…

Un terrible drame humain, au départ

En présence d’un cas pareil, la justice ouvre immédiatement une enquête et les premiers devoirs sont réalisés. Comment un bébé d’un mois, propre, bien soigné, qui ne présente aucune trace de coups et qui n’a aucun problème de santé a pu perdre la vie cette nuit-là ? Au départ du dossier, tout porte à croire qu’il s’agit là d’un terrible drame humain. La réaction des parents du garçon ne trahit aucune culpabilité. "Ils sont en état de choc et leur réaction est proportionnelle à ce qui vient d’être annoncé", confirme Me Samanci, tuteur ad hoc pour les trois frères de Manoa.

Le couple semble mener une vie normale, dans un cadre de vie "impeccable et propre" comme le relèvent les enquêteurs. "Les premiers devoirs d’enquête sont plutôt rassurants", ajoute même le parquet, via le substitut Vervaeren.

Ce qui change la donne ? L’audition de la secrétaire des urgences, qui a pris en charge Nicolas accompagné du maxi-cosy de son fils. Elle révèle avoir entendu le père, au téléphone, s’en vouloir et lâcher "mais qu’est-ce que j’ai fait, mais qu’est-ce que j’ai fait ?". Le scanner du bébé révélera que Manoa a été victime d’une importante hémorragie cérébrale.

Loin du papa poule

En grattant davantage, les enquêteurs se rendent rapidement compte que la vie "parfaite" du couple n’est qu’illusion. En réalité, Nicolas est toxicomane, adepte de la cocaïne et de la boisson. Sans oublier l’absence de soutien envers sa compagne, fatiguée et exténuée de veiller alors que son compagnon passe ses nuits dehors et rentre aux petites heures. Un rapport d’expertise conclut sur l’origine du décès de Manoa. L’enfant a été victime de deux épisodes traumatiques (l’un remontant à une semaine et le dernier 14 heures avant le décès): le syndrome du bébé secoué. Nicolas et Gwendoline sont les seuls à avoir gardé leur enfant durant son mois de vie.

Au moment où Manoa a été pour la dernière fois secoué, Gwendoline venait de partir pour passer la journée avec une amie. Nicolas avait la charge de son fils. Réauditionnée en janvier 2020, la maman redonne sans problème la version des faits qu’elle tient depuis le décès de son fils. Nicolas, lui, ne donne pas suite à la convocation de la police. Et juste après l’audition de sa compagne, il adopte un comportement étrange. "Il ne savait pas qu’il était placé sous écoute, mais il a appelé la maman pour lui demander ce qu’elle avait dit en audition. Le 10 février 2020, il est finalement auditionné et confirme ne pas avoir eu de contact avec la mère du petit. Ce qui est faux", confirme le substitut Vervaeren.

Pour ce dernier, Gwendoline n’a rien à voir avec ce décès et doit bénéficier d’un acquittement pour la prévention de coups et blessures volontaires sur son fils ayant entraîné son décès. Par contre, un faisceau d’indices large converge vers la culpabilité du papa. "C’est lui qui avait la garde de l’enfant, c’est lui qui a prononcé ces terribles phrases devant la secrétaire, c’est aussi lui qui a essayé de savoir ce qu’avait dit la maman en audition et c’est lui qui prenait de la cocaïne et qui buvait de l’alcool. On ne le sait pas, mais il n’était probablement pas en état de s’occuper d’un enfant.", conclut le parquet.

Huit ans de prison

En l’absence du prévenu, le parquet a requis à son encontre une peine de 8 ans de prison. Décrit comme violent par le parquet, Nicolas est aussi poursuivi pour une scène de coups sur Gwendoline, postérieure au décès de leur fils, ainsi que sur un homme, mais aussi pour du harcèlement, le port d’un pistolet d’alarme et d’un couteau à cran d’arrêt. Me Ureel, avocat de Gwendoline, a plaidé son acquittement.

Jugement le mois prochain.