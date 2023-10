Charleroi: médi-halte, "zéro sans-abrisme", le Relais social passe à la vitesse supérieure de ses projets

Une dépense de 19 millions a été inscrite au budget par le gouvernement, rappelle Laurent Ciaccia. Les arbitrages sont attendus pour la fin de cette année 2023. Autre projet majeur: celui de la Médi-Halte, déposé par le Relais social. Comme l’observe Christophe Thoreau, les hôpitaux sont confrontés à la montée en puissance de la précarité, au même titre que tous les acteurs de l’aide sociale. "Nous ne sommes plus en capacité de financer en fonds propres les journées de convalescence que l’Inami ne prend plus en charge pour des publics qui n’ont plus de raison médicale de prolonger leur séjour. Or, parmi ces publics, nous avons des SDF qu’on ne peut pas remettre à la rue avec leurs perfusions, des personnes isolées dont l’état nécessite des soins dans de bonnes conditions d’hygiène, ce qui n’est pas le cas dans leurs squats. Rien que pour le Grand hôpital de Charleroi, dont je suis adjoint à la direction générale, cela représente des milliers de journées par an !"

Le projet de Médi-Halte vise dès lors à doter la Wallonie -et en particulier sa ville la plus importante, Charleroi – d’un lieu d’accueil et d’encadrement sociosanitaire à l’instar de ceux qui existent à Bruxelles et à Anvers. "Mais à ce stade, aucun financement n’est acquis", souligne Laurent Ciaccia, qui poursuit: "Un subside wallon va nous permettre d’initier ce dispositif, de manière plus light, en 2024. Mais un appui de l’Inami est indispensable pour le pérenniser."

Au-delà de son rôle de coordinateur du réseau de partenaires, qui en compte une quarantaine, le Relais social endosse également un rôle d’observatoire, en étudiant les phénomènes émergents et en collectant les chiffres de terrain ; il est aussi un laboratoire d’innovation et un opérateur d’actions. C’est le Relais social, pour rappel, qui pilote le plan hivernal de Charleroi. Celui-ci sera lancé ce premier novembre 2023.