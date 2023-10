Charleroi: la Biennale de Charleroi danse s'installe au Rockerill du 12 au 14 octobre

Et comme une boucle qui se noue, il sera, cette fois, question des années 1990, puisque la proposition qui investit le Rockerill s’intitule 900 Something Days Spent in the XXth Century ("quelque 900 jours passés au 20e siècle"). Ce titre fait allusion à la biographie du chorégraphe Némo Flouret, né à la toute fin de l’ultime décennie du précédent millénaire. Dans cette pièce créée en 2021, qui réunit huit ou neuf performeurs et performeuses, selon les représentations, l’architecture des lieux, choisis pour leur passé industriel, est toujours sollicitée par le chorégraphe et ses danseurs et danseuses. Le temps qui passe, celui-là même qu’on ne rattrape plus, est au cœur de l’acte, et il est notamment évoqué par le recours à plusieurs accessoires temporellement connotés, telles ces bandes magnétiques que les danseuses et danseurs déroulent peu à peu, et laissent s’entremêler dans l’espace de performance.

900 Something Days Spent in the XXth Century connaît ici sa première en Belgique. Les représentations ont lieu ce jeudi 12 à 22 heures, ce vendredi 13 à 21 heures et ce samedi 14 octobre à 20 heures. Tickets via www.charleroi-danse.be.