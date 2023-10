Une voiture fonce dans un arrêt de bus à Montignies-sur-Sambre: une jeune fille en pousse une autre pour éviter l'auto, mais se fait faucher

D'après nos informations, Océane - une des jeunes filles - a poussé l'autre, Agathe, hors du chemin de la voiture qui leur fonçait dessus. Malheureusement sans arriver à s'écarter elle-même. Fauchée, elle est retombée lourdement sur le sol, pendant que l'Audi poursuivait sa course, percutant deux véhicules en stationnement avant de s'arrêter dans la façade d'une habitation.

Les pompiers de Marcinelle, zone de secours Hainaut-Est, sont arrivés sur les lieux sous les ordres de l'adjudant Mellarts, accompagnés de trois ambulances, un SMUR et plusieurs équipes de police. La ZP Charleroi a fait fermer la circulation le temps de l'intervention. La jeune fille blessée et la conductrice de la voiture ont toutes les deux été prises en charge et emmenées en milieu hospitalier.