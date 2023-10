Marcinelle: de nouveaux espoirs de financement à portée du HF4

Cette candidature a été rentrée la semaine dernière. "Nous y proposons de valoriser l’outil industriel en le replaçant dans un contexte vert. De nombreux sites ont été dénaturés par l’homme. Le tourisme regénératif vise à les remettre en état, voire les améliorer pour les rendre encore plus attractifs."

Le tourisme durable consiste à voyager tout en minimisant son impact. Le tourisme régénératif va plus loin et consiste à apporter sa pierre à l’édifice de l’environnement local aussi bien sous le prisme social, économique et biologique, selon la littérature qui aborde le concept. Le tourisme régénératif, aussi appelé "philantourisme", peut sembler difficile à concevoir puisqu’il renverse la place de tous les acteurs lors d’un processus de voyage. Il modifie en effet et remet un certain équilibre dans le relationnel que nous entretenons avec le monde du vivant.

On le sait: la friche de Duferco Carsid est appelée à changer de visage. La volonté est d’en faire un grand parc urbain avec un pôle Cleantech qui accueillera l’un des deux centres de recherche hydrogène du pays. Le secrétaire d’État à la Relance et à la Politique scientifique Thomas Dermine l’a annoncé. C’est aussi sur cette réserve foncière que la Défense Nationale va aménager son quartier du Futur. La majorité PS-C +-Écolo de Charleroi l’a clairement exprimé: sa volonté est de préserver le HF4 pour la sauvegarde duquel la Wallonie n’a pas dégagé de subsides. "Voilà donc une belle opportunité de le faire, souligne Maxime Hardy. Nous pouvons espérer obtenir cinq millions €."

Une valorisation scénographique et pédagogique est prévue. Le Bois du Cazier pourrait être partenaire de ce projet. Réponse attendue pour la fin de l’année.