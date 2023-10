Charleroi: le règlement mendicité est au coeur de la réflexion, dix ans après son lancement

Le règlement communal sur l’organisation de la mendicité vient de fêter ses 10 ans, sur le territoire de la ville de Charleroi. Il avait été adopté le premier octobre 2013, après l’entrée en fonction de Paul Magnette au mayorat de Charleroi. Dix ans plus tard, la Ville réfléchit à sa pertinence. Faut-il toujours un règlement ? Faut-il l’adapter à l’évolution des pratiques ou le refondre complètement ? Interrogé par le conseiller C + et ancien échevin Mohamed Fekrioui dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal, le bourgmestre dit avoir ouvert le débat au sein du comité de concertation et de suivi. À la base, il s’agissait de combattre les réseaux et de lutter contre la sédentarisation des mendiants. Impossible légalement d’interdire la manche dans l’espace public, fut-ce sur un périmètre restreint, ce qui serait contraire aux libertés fondamentales. Il avait donc été imaginé à l’époque d’organiser une rotation, en faisant contribuer d’autres noyaux urbains à l’accueil des mancheurs afin d’en réduire le nombre dans l’intra-ring. En 2023, force est de constater que le centre-ville continue à concentrer une activité importante, celle-ci étant parfois problématique pour les commerçants et les citoyens… En revanche, ailleurs sur le territoire, de nombreux mancheurs viennent tous les jours ou presque aux mêmes endroits, sans que cela dérange qui que ce soit, à de rares exceptions près. "D’ailleurs, et sans qu’il ne s’agisse en aucune manière de mettre tout le monde dans le même sac, nous savons d’expérience que la mendicité problématique est pratiquement toujours liée à des problèmes d’assuétudes", note Paul Magnette.