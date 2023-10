Jumet : Raymond rentre de vacances et découvre qu’on lui a volé deux Vespas, un kart et une remorque

Ils le savaient

Le trio est finalement reparti avec deux Vespas, un kart pour enfant et la remorque de Raymond. Jessy et Axel confirment ensuite avoir vendu le préjudice. "Kévin nous avait demandé de trouver un acheteur, car il était en manque d’argent", confirme l’un des deux frères. Au moment des faits, l’organisateur du vol était censé être derrière les barreaux, mais il n’est jamais rentré de sa permission de sortie.

Toujours selon Jessy et Axel, ils ne savaient pas qu’il s’agissait du butin d’un vol. "Il m’avait dit qu’il s’était arrangé avec le voisin pour embarquer les affaires. Je ne me suis donc pas posé plus de questions que ça.", affirme Axel. Du côté du parquet, on ne partage pas le même point de vue en considérant que les deux frangins savaient pertinemment bien que la situation n’était pas des plus honnêtes.

Quinze mois de prison, au minimum, sont sollicités contre Kévin en état de récidive et qui comptabilise déjà cinq pages de casier judiciaire. Pour Jessy et Axel, c’est une peine de travail qui est proposée. Ce à quoi ne s’opposent pas les deux hommes. Me Poisson, avocat de Kévin, est contraint de plaider une peine qui soit la plus clémente puisque les antécédents judiciaires de son client empêchent toute mesure de faveur.

Décision dans un mois.