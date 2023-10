Des menaces, une fracture du tibia et des cascades en voiture: la séparation tourne mal entre l’ex et le nouveau compagnon:

La jambe coincée entre deux voitures

À partir de cette séparation, Pascal et sa désormais nouvelle compagne ont vécu l’enfer. Joël a harcelé les deux personnes et menacé Pascal de mort, "le promettant de l’égorger " en chantant à tue-tête dans la voiture avec ses enfants. Le contexte particulièrement explosif entre l’homme profondément blessé et son rival amoureux atteint son apogée le 11 septembre 2020, à Ransart.

Ce jour-là, une scène de coups et blessures se déroule en deux actes. Dans la première partie, il est reproché à Pascal d’avoir volontairement foncé sur Joël avec sa voiture. Ce que conteste le nouveau compagnon. "Moi, j’allais chercher les filles à l’école et mon frère et ma compagne m’ont appelé pour me dire qu’il avait menacé de m’égorger. Et puis je l’ai croisé sur la route. Je me suis arrêté derrière lui à bonne distance et il est sorti de sa voiture pour foncer vers moi et sauter sur mon capot. Ensuite, il est tombé à terre quand j’ai pris un virage", détaille Pascal, qui fait part de sa "grande surprise". "Je n’ai pas eu le temps de freiner", ajoute-t-il.

Alors qu’il quittait les lieux, il reconnaît avoir fait demi-tour pour "coincer " son rival. "J’avais peur qu’il monte dans sa voiture pour prendre une arme. Je l’ai empêché de monter dans sa voiture en avançant mon véhicule à proximité de lui."

Une mauvaise idée

"Cette version, c’est vraiment du n’importe quoi", rétorque le camp adverse. Comme souvent dans ce type de situation, c’est au parquet d’établir la responsabilité de chacun des protagonistes.

Pour la substitute Broucke, en faisant demi-tour, Pascal a eu là une très mauvaise idée. "Il est revenu sur les lieux pour bloquer Joël entre les deux voitures et endommager sa jambe." Résultat: fracture du tibia pour Joël et une incapacité de travail de plus de quatre mois retenus contre Pascal, ce qui augmente considérablement la peine de prison possible.

Au moment de requérir les peines contre les deux prévenus, la magistrate prend note du contexte particulier et tout aussi douloureux du côté de Joël que du côté de Pascal et de sa compagne. Pour les deux rivaux, le parquet ne s’oppose pas à une mesure de faveur. Mesure de faveur également plaidée par les deux avocats à la défense, non sans oublier d’égratigner l’attitude de l’autre camp et d’insister sur le contexte houleux et délicat au moment des faits.

Jugement le 10 novembre.