Charleroi: le ministre De Bue confirme l'intérêt pour un nouveau projet Intereg lié aux terrils

Dans une question à la ministre wallonne du Tourisme Valérie De Bue, la députée wallonne de Charleroi Sophie Mengoni le souligne: ce patrimoine doit être protégé. "Un des enjeux du projet Interreg "Destination terrils"(2017-2022) visait précisément à favoriser un développement touristique raisonné et durable des terrils de l’arc minier franco-wallon", répond, en un premier temps, la ministre De Bue aux interrogations de la députée socialiste.

Des associations telles que "Charleroi Nature ASBL" ou "Espace Environnement" en ont été parties prenantes. La ministre régionale du Tourisme le souligne: "Dans ce cadre, chaque terril a fait l’objet d’un inventaire biologique détaillé en vue d’une valorisation dans le respect de la préservation des écosystèmes constatés sur le terrain. Des schémas d’accueil touristique ont été conçus et mis en ligne afin d’informer les visiteurs des sentiers à suivre pour cheminer en sécurité sur ces sites remarquables". Elle élargit d’ailleurs sa réponse au-delà du seul sol carolorégien: "Pour une dizaine de terrils wallons, un panneau d’accueil touristique a également été installé et 40 ambassadeurs ont été formés pour sensibiliser les citoyens, via leurs visites guidées, au respect des écosystèmes et de la nature."

C’est une bonne nouvelle pour les communes du sillon minier de la Wallonie, et donc, en particulier, Charleroi: "Le projet Interreg VI"Destination terrils II"vise à poursuivre cette démarche, en étoffant l’offre touristique durable autour des terrils. Il sera soumis en octobre prochain et démarrera, s’il est retenu, au printemps 2024.", insiste la ministre.

En plus de l’installation d’aménagements touristiques légers, ce nouveau projet Interreg prévoit le développement d’une série d’outils de médiation touristique, telles que des capsules vidéo, des podcasts, des jeux de piste et des visites virtuelles mais aussi toute une batterie d’activités culturelles, comme des balades artistiques ou des événements grand public, qui relaieront systématiquement des messages de sensibilisation à l’intention des visiteurs.