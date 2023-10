Charleroi: il avait obtenu une mesure de faveur, 20 heures de formation à la sécurité routière, qu’il n’a pas suivie

Il privilégie le travail

Trois ans après cette chance octroyée par la justice, Mathias est revenu cette fois-ci devant le tribunal correctionnel. Profil bas, ce dernier a admis face à la juge ne pas avoir su effectuer la formation VIAS. La faute… à son travail. Convoqué devant la commission de probation en mars 2022, Mathias a miraculeusement obtenu une ultime chance. "Mais un nouveau rapport de signalement a été rédigé parce que là, il s’est connecté 20 minutes en retard, avance la substitute Broucke. Vous savez, dans la vie, Monsieur, on choisit. Soit on respecte ce qu’on a proposé et on s’arrange avec son employeur ou alors on continue à travailler et on viole la décision judiciaire", répond le tribunal à l’argument avancé par Mathias.

Convié à se présenter une nouvelle fois à la commission de probation en septembre, Mathias a brillé par son absence. La demande de révocation de la mesure de faveur paraît être inévitable et une sanction pénale doit être prononcée. À la défense, si on s’incline sur la révocation, on espère toutefois obtenir le sursis le plus large possible.

Jugement le 10 novembre.