Charleroi: Dimitri Chamblas et Kim Gordon parlent de leur création, takemehome, en ouverture de la Biennale de Charleroi danse

Neuf danseurs, cinq amplis, reliés à cinq guitares électriques. Les danseurs dansent et jouent aussi de la guitare. Voilà la base de travail de takemehome , la nouvelle création commune du chorégraphe Dimitri Chamblas et de la musicienne Kim Gordon, qu’une génération entière vénère pour son implication dans le groupe rock Sonic Youth. "En vérité, je n’ai pas vraiment conscience de ce que je crée pendant le processus et je n’ai en tout cas pas d’attente fixe de ce que je veux atteindre" , révèle le chorégraphe. Il ne peut que constater, de manière empirique: "Travailler la guitare électrique, c’est à la fois éthéré et très concret, car la texture et la matérialité du son sont présentes dans le spectacle" . Il y a rapidement un dialogue qui s’installe: "Le son a sa propre corporalité et les corps des danseurs ont leurs propres sons" .