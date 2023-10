Une grande journée pour aider les ASBL dans leur recherches de financement se tiendra ce 19 octobre au Bois du Cazier

Afin d’aider les responsables d’ASBL à définir des stratégies efficientes, deux acteurs incontournables du non-marchand et de l’économie solidaire ont uni leurs forces pour concevoir et organiser une journée inédite d’étude et de partages. L’ASBL "ASBLissimo" et Crédal apportent un soutien essentiel au bon fonctionnement des activités des projets sociaux. Cette aide a un impact direct sur l’avenir des ASBL, et par extension sur la trajectoire des publics qu’elles accueillent, accompagnent et auxquels elles proposent des services. "ASBLissimo" et Crédal font partie des rares organisations à s’adresser directement aux directeurs d’ASBL, tous secteurs confondus (culture, action sociale, sport, éducation permanente, santé, logement, environnement, etc.) en les épaulant face aux problématiques de leur quotidien. Ce n’est pas un hasard si elles ont choisi Charleroi: la région fait preuve d’un dynamique bouillonnement associatif, elle s’imposait comme un lieu d’échanges et de rencontres, d’analyse et de partage d’expériences.

Le 19 octobre, un panel d’experts sera réuni sur le site du Bois du Cazier à Marcinelle, avec l’appui de la Maison de la Participation et des Associations (MPA) pour délivrer des conseils en matière de recherche de financement. Lors de cette journée d’étude et d’ateliers pratiques (de 8h45 à 18h30), la question des ressources sera abordée au sens large (en intégrant les ressources humaines indispensables au bon fonctionnement des structures). Deux conférences sont ainsi programmées en matinée: la première abordera l’empreinte de l’argent (lire ci-contre), la seconde la finance solidaire.

L’après-midi s’articulera autour de deux sessions d’ateliers de réflexion et d’échange de bonnes pratiques. Création d’une stratégie de levée de fonds à partir d’une page blanche, mise en place d’outils de collecte de dons performants, recours à la philanthropie et au sponsoring, lancement d’une campagne de crowdfunding ou de crowdlending (prêt participatif), recherche de subsides publics, recrutement et fidélisation de volontaires, gestion optimale de la trésorerie, autant de thématiques inspirantes… Les inscriptions se clôturent ce jeudi 5 octobre. Il reste quelques places.

Inscriptions: sur la plateforme eventbrite, taper financement Charleroi