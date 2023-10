Charleroi: tout juste sorti de prison, Stève recommence à voler

Plusieurs chances octroyées, en vain

Ce n’est pas faute d’avoir essayé avec Stève, puisque la justice lui avait accordé une ultime chance le 23 mars dernier avec 40 mois de prison et un sursis probatoire de cinq ans. Mais sorti de prison le 3 avril, Stève a recommencé à voler trois jours plus tard dans un magasin Trafic en dérobant six boîtes de collant pour un préjudice total de 65 €.

Un mois plus tard, 228 € de produits cosmétiques ont été volés au sein d’un Medi-Market. Et le 22 juin dernier, une bouteille d’alcool et des brosses à dents électriques ont été dérobées par le prévenu au Colruyt. Le but ? Revendre le tout afin d’obtenir de l’argent.

Le 9 août dernier, Stève est enfin interpellé et jeté en prison après être entré par une fenêtre à l’intérieur de la brasserie Les Templiers, place du Manège à Charleroi. "C’était pour que la police vienne me chercher. J’ai pris une grande bouteille de Cécémel et de la crème fraîche. Je crevais de faim et de soif", confirmait-il.