Charleroi: le festival Outre Mondes, quarante activités, conférences et spectacles pour repenser la société, du 12 au 15 octobre

La coordinatrice du festival, Manon Istasse, dévoile: "Outre Mondes, c’est avant tout le festival des mondes en changement, où nous voulons dépasser les seuls constats négatifs, liés, par exemple, à la guerre ou au dérèglement climatique, pour parvenir à dégager des idées positives, à travers des activités diverses". En l’occurrence, pendant ces quatre jours, les espaces mobilisés pour le festival proposeront de grandes conférences, des rencontres propices à l’échange, des ateliers pratiques. "Et des représentations théâtrales, reprend Carmela Morici, c’est notre particularité en tant que centre culturel. Car les festivals des idées, ce n’est pas neuf mais nous voulions y apporter notre touche carolo". Elle ne peut d’ailleurs s’empêcher de souligner un aspect collatéral de ce festival: "La transition, l’écoresponsabilité, les changements de société, le fait est qu’à cause des mauvais clichés qui continuent à coller à notre ville, ce ne sont pas des concepts qu’on associe d’office à Charleroi. Et donc, Outre Mondes agit aussi sur le rayonnement de notre réseau associatif et culturel et sur l’image de la ville".

Concrètement, le festival est traversé par trois grandes thématiques: "Le territoire, l’écologie et le"faire société ensemble", résume Manon Istasse. Le tout traité de toutes les manières, en pensant global et en agissant local. Chaque partenaire apporte sa pierre au processus et autant discuter avec recul sur l’état du monde que de mettre les mains dans le savon pour fabriquer ses propres produits de nettoyage, tout est gratifiant".

Jeudi 12 et vendredi 13 octobre, l’ambiance sera un rien plus studieuse, consacrée aux publics plus professionnels et académiques. Mais toutes les citoyennes et tous les citoyens sont également conviés aux deux grands moments de ces premiers soirs. Jeudi 12, à 20 heures, David Van Reybrouck proposera une grande conférence, coprésentée par le CAL Charleroi, qui abordera "le colonialisme, le climat et la démocratie". Vendredi 13, à 20 heures, Edwy Plenel lancera, lui, "L’appel à la vigilance". Au-delà de ces deux rendez-vous immanquables, le samedi 14, un peu plus militant, et le dimanche 15, un peu plus festif et familial, offriront tous leurs grands moments: sorties à vélo, expositions, ateliers de cosmétiques, lactofermentation, marché des productions locales, entre autres. "Tout est gratuit, mais il est franchement conseillé de réserver ses places, surtout pour les ateliers pratiques dont la jauge est souvent limitée. Tout est gratuit, sauf les performances artistiques", poursuit la coordinatrice du festival.

Et du côté des interventions théâtrales programmées, il y aura, le dimanche 15 octobre, à 11 heures, 13 heures et 15 h 30, la pièce jeune public Viens, On Se Tire ! Montée par la compagnie La Corneille Bleue, cette fable à base de marionnettes permettra aux plus jeunes, dès 8 ans, d’entamer leur réflexion sur la routine de la société de consommation ; la PAF est de 5 € par personne. Le même 15 octobre, à 11 h 30 et 15 heures, la compagnie La Pigeonnière proposera la reprise de The Visit, qui avait déjà cartonné lors de la première édition d’Outre Mondes. Rappel en deux mots: le public, accompagné par deux guides touristiques, va découvrir, sur le terrain, le centre-ville carolo de l’année 2053. Une expérience théâtrale et urbaine qui ne laisse pas indifférent ; PAF à 10 €.

L’ensemble précis de tous les rendez-vous de ce deuxième festival Outre Mondes est consultable sur le site www.eden-charleroi.be. Les réservations se font via le courriel info@eden-charleroi.be ou au 071/20 29 95.