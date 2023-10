Plusieurs fois, la justice lui a accordé des chances de reprendre une vie normale, éloignée de ses problèmes d’addiction et des ennuis judiciaires. Mais ce mercredi 4 octobre, le prévenu a obtenu sa 24e condamnation judiciaire avec quatre ans de prison ferme. De multiples vols, avec effraction ou non et en état de récidive, étaient reprochés à l’homme détenu.

Niveau préjudice: de l’argent, des portefeuilles, des GSM, une télévision, des clés de voiture, etc. Aussi bien chez ses voisins qu’au domicile de sa maman. Pour certains des vols, l’ADN de Nicolas a été découvert sur les lieux de l’infraction.

L’homme a également été condamné pour la détention d’un pepper-spray à la fraise et d’un couteau. "C’était pour ma fille", avait-il expliqué à l’audience.

La peine requise par le parquet (six ans) a donc été revue quelque peu à la baisse.