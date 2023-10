Pédopornographie à Charleroi: une mère de famille obtient un sursis simple

Condamnée par défaut à un an de prison, Valérie avait formé opposition au jugement. Face au tribunal, l’opposante a tout simplement contredit ses propos tenus en audition, affirmant "ne pas avoir eu connaissance de l’existence de ces images et ne pas être à l’origine de ces téléchargements" avec le GSM reconditionné et acheté en juillet 2018 à Charleroi.

Comme requis par le parquet, Valérie a finalement obtenu un sursis simple de 3 ans grâce à son opposition. Sa version a toutefois été jugée "totalement invraisemblable" par le tribunal correctionnel de Charleroi.