Charleroi: El Martchî, marché local et associatif, vit sa deuxième édition, ce samedi 7 octobre, dès 16 heures, au pied de la maison communale de Marcinelle

Un premier succès va en entraîner un deuxième et probablement assurer la pérennité du rendez-vous, c’est l’espoir des organisateurs d’El Martchî, à Marcinelle. Le 13 mai dernier, l’édition initiale de ce marché local avait réuni la grande foule, dans les espaces qui entourent l’ancienne maison communale de Marcinelle, au 100 de l’avenue Mascaux. À tel point que plusieurs maraîchers et producteurs s’étaient trouvés à court de stock. Il n’en a donc pas fallu plus pour convaincre les organisateurs d’y retourner dès que possible, ce sera ce samedi 7 octobre, de 16 heures à 19 heures, toujours sur le site de la maison communale. Les objectifs du Martchî ne changent pas non plus: promouvoir la qualité des produits carolos, soutenir les associations de quartier et promouvoir l’économie locale. 35 exposants ont déjà confirmé leur présence, les organisateurs n’excluent pas d’en accueillir plus, d’ici à ce samedi 7 octobre. Au niveau des produits de bouche, les visiteurs pourront découvrir des cocktails conçus à Courcelles, des pizzas frites de Marcinelle, des gaufres artisanales de Chimay mais encore des cookies et cupcakes de Mont-sur-Marchienne, du pain sans gluten de Marcinelle ou les bières de La Manufacture Urbaine. Bijoux, foulards, peintures, savons artisanaux, produits pour bébés, papeterie, bougies garniront les stands des artisans d’art présents. Enfin, les associations qui prendront part à cette nouvelle édition incluront, entre autres, les ASBL "Formidable", "Jardinelle" ou "Mathias", ainsi que l’intercommunale Tibi.