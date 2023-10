Jumet: la "ferme urbaine du futur" va franchir un cap

"C’était aller trop vite, voir trop grand trop rapidement", explique Didier Palange, cheville ouvrière de l’ASBL Jumet.bio. Car si des activités avaient bien vu le jour sur le domaine, les fonds manquaient cruellement. Et lorsque le mandat de Générations bio a pris fin, l’aventure aurait pu s’achever si des personnes déjà impliquées et croyant dur comme fer au projet dont les bases avaient été lancées, ne s’étaient pas mobilisées. "On a revu la stratégie, pour une autre moins orientée marketing, qu’on pourrait appeler politique des petits pas. C’est ainsi qu’est née, en 2020, l’ASBL Jumet.bio."

Maison de l’alimentation durable

Dans le respect intact des souhaits des sœurs, aussi soucieuses que leur patrimoine continue à être utile. L’ASBL reformulera ses objectifs: "La sensibilisation à la nature, la formation par l’expérience, le partage de savoirs et l’exemple, ainsi que la solidarité, la dynamique associative, la citoyenneté, la cohésion sociale", résume Didier Palange. Objectifs qu’en trois années, l’ASBL a traduits à trois niveaux d’actions. Avec succès.

Actions de l’ASBL seule, d’abord. "Ce sont des activités bénévoles, décidées par Jumet.bio pour lesquelles des groupes de travail sont formés." C’est ainsi que Les Jardins de Julie ont vu le jour.

Dans ce jardin partagé, ouvert sur le quartier, on pratique la permaculture au rythme de trois heures par semaine. Un GAC, (groupement d’achats commun), fourni par une dizaine de producteurs locaux, a aussi été créé. Plusieurs groupes de travail ont été mis en place pour des activités ponctuelles comme l’installation de toilettes sèches, d’un compost participatif de quartier, un parcours de sensibilisation à la biodiversité. "Une fois par mois, nous organisons le Lundiscute, où les bénévoles peuvent faire le point, échanger."

Judith Bertrand et Didier Palange aux côtés de sœur Suzanne, sans qui Jumet.bio n’aurait pas pu voir le jour. ©ÉdA

Jumet.bio, ce sont aussi des partenariats. Le principal a été conclu avec l’ASBL Espace Environnement et la Haute école de Louvain en Hainaut, pour répondre à l’appel à projets "Relocalisons l’alimentation en Wallonie". "Notre projet, la Maison de l’alimentation durable de Charleroi Métropole, a été retenu. 300 000 € ont permis d’engager trois ans, durant, deux animatrices. Le but est de sensibiliser, en mettant en action, autour de l’alimentation durable pour tous, y compris les enfants et les publics précarisés." "Concrètement, un atelier est organisé chaque semaine. Par exemple, on en a consacré un au ketchup fait à partir de tomates, un autre à la choucroute et à la lactofermentation, explique Judith Bertrand, coordinatrice du développement du projet. Par des pratiques concrètes, on veut rendre culturellement proche l’alimentation saine et durable."

L’ASBL a aussi été retenue dans le cadre de l’appel à projets Proximity, en 2021, lancé par la Ville de Charleroi. 10 000 € ont permis de prééquiper en eau et en électricité six espaces proposés à la location à des "résidents": c’est le 3e niveau d’action de l’ASBL. "Les occupants peuvent ensuite les aménager à leur guise. Tout le monde y gagne: le loyer est modeste (40 €/m2 par an), mais ils contribuent à la restauration des lieux", explique Didier Palange. Les résidents devant être en phase avec au moins un des trois objectifs de Jumet.bio. Une opération où chacun y trouve son compte, l’ASBL récoltant des fonds pour ses projets de restauration. Mais, comme on le lira par ailleurs, l’objectif est à présent de passer à une structure qui permettra d’amplifier les moyens pour rénover le bâti.

Sept "résidents" séduits par le projet, dans une relation win-win

Ils sont six, bientôt sept, à s’être établis sur le site de Jumet.bio: Terre (a)air, une miellerie dont le rucher est présent sur le site et œuvrant aussi à la sensibilisation à la nature ; l’"école du dehors" Écoline et Caracole, active sur le terrain des activités parascolaires axées sur la nature ; l’entreprise de formation par le travail AID Soleimont qui, outre son activité de formation, fournit en légumes la coopérative Notre maison, à Charleroi ; Babyl, qui cultive des micropousses de légumes ; L’Alimenterie, épicerie locale aux produits choisis ; CPA, organisme de promotion sociale centré sur le nettoyage avec des produits naturels.

Sensibiliser, par la mise en action, à l’alimentation saine et durable pour tous est l’objectif principal du projet de Jumet.bio subsidié par la Wallonie. ©ÉdA

Une ASBL supplémentaire, consacrée aux jeux de société, les rejoindra bientôt. "Son champ d’action est large, mais on lui demande de mettre en valeur, ponctuellement, des jeux de sensibilisation à la nature. On rencontre ainsi nos objectifs de cohésion sociale et d’éducation à la nature."

Vers une coopérative

La "politique des petits pas" a, selon Didier Palange, donné satisfaction. "L’ASBL se porte très bien financièrement, estime-t-il. Nous avons des locataires, le projet suscite l’intérêt, et on peut compter sur les cotisations. C’est positif pour l’attractivité et la dynamique qui est suscitée. Reste la rénovation." Qui, au bas mot, nécessiterait au moins 5 millions€… "On travaille à une structure qui permettrait d’aller chercher plus de moyens. Une coopérative ou une fondation." L’idée, c’est que des parts de coopérative pourraient rapporter davantage que des dons à une ASBL. Sans compter l’implication des coopérateurs, la crédibilité que peut susciter une coopérative.

Jumet.bio a, jusqu’ici, fonctionné grâce à l’implication d’une douzaine de bénévoles. Son objectif, c’est de faire appel à présent à des professionnels dans les domaines de l’architecture, la gestion du développement patrimonial, la gestion de site, la comptabilité, l’infographie, etc. qui pourraient apporter des idées avec, par la suite, une rémunération. L’appel aux compétences est lancé…

Enfin, alors que la durée du projet Maison de l’alimentation durable s’achèvera en janvier 2024, Jumet.bio espère que le précieux travail des permanents qu’elle a pu engager grâce aux aides wallonnes pourra avoir une suite ou, en tout cas, qu’elle pourra bénéficier d’une sortie en douceur, le temps que la nouvelle structure se mette en place. Sans quoi, ce serait un préjudiciable retour en arrière pour son développement.