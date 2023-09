Charleroi: un nouveau règlement communal pour gérer l'affichage publicitaire

À Charleroi, l’affichage publicitaire a été réglementé. Plus d’écrans ni de panneaux relayant des messages à caractère offensant, plus de publicité pour le tabac, les produits pharmaceutiques vendus sur prescription ou les voitures polluantes, plus d’images ou de slogans sexistes: c’est ce qu’a décidé le Conseil communal. Dans une question écrite, le conseiller PTB Thomas Lemaire dénonce la présence dans l’espace public, en particulier le long d’axes routiers fréquentés, de modules et dispositifs d’affichage de grande taille. Il s’interroge sur le choix des emplacements et sur une potentielle contradiction avec la motion sur l’urgence climatique votée en 2020. La réponse conjointe des échevins en charge de la Mobilité et de la Voirie, Xavier Desgain et Éric Goffart, est formelle: l’installation de planimètres, des écrans d’affichage à double face, a fait l’objet d’un marché public d’une durée de 15 ans. Approuvé par le conseil communal en août 2021, ce marché a été attribué en mai 2022 par le collège communal. Il porte sur 150 unités, soit un total de 300 faces dont 120 ont été réservées à l’affichage d’intérêt communal. Leur localisation a été définie. C’est ainsi que 42 modules équipent les routes communales, des autorisations ont été délivrées par le collège en avril et mai dernier pour les secteurs sud et nord. D’autres ont pris place le long de routes régionales, de la compétence du SPW.