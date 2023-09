Charleroi: les "touches secrètes du PBA", des conférences pour évoquer le futur du Palais des Beaux-Arts

Ce jeudi 12 octobre, à 19 heures, dans la salle des Congrès, la première Touche secrète du PBA va permettre à Erwin Dejasse d’aborder les passerelles culturelles qui existent entre la musique et la bande dessinée. Historien de l’art, chargé de recherche au FNRS, il va évoquer la présence de la musique dans la BD et la manière dont de nombreux auteurs et dessinateurs ont retranscrit tantôt un récital symphonique, tantôt un concert punk. Ce moment de partage va aussi permettre de plonger un peu plus dans le projet de centre d’évocation de la BD, qui doit s’ouvrir au public en 2026, dans l’extension en verre du PBA.

La deuxième Touche secrète aura lieu le 13 mars 2024, à 19 heures. Intitulée "D’un coup de baguette (presque) magique", cette conférence se tiendra dans la salle des Congrès et elle abordera un point qui ne manquera pas d’attiser la curiosité de beaucoup: le métier de chef d’orchestre. Pour aborder ce vaste sujet, rien de mieux qu’un témoignage direct: c’est Anthony Vigneron, maître de chapelle à l’abbaye Notre-Dame de la Cambre qui partagera son expérience, et répondra à de nombreuses questions: comment déchiffrer les gestes du chef ? Quelle est leur portée ? Comment se traduisent-ils en musique ?

Enfin, ce cycle s’achèvera le 16 mai, à 19 heures, dans la salle de la Réserve, l’ancien dancing réhabilité dans les caves du PBA. Là, la directrice des lieux, Marie Noble, jettera un regard sur sa première année à la tête du Palais. Mais, surtout, elle abordera le grand anniversaire qui approche, pour le bâtiment dessiné par Joseph André: le PBA fêtera ses septante ans, en 2027. La directrice va donc conclure ce nouveau cycle de conférences en énumérant les grands défis à venir et en réaffirmant que le PBA doit s’inscrire sur le plan régional, national et, même européen.