Charleroi: le processus des permis de végétaliser ne prend pas racine auprès des citoyens

Trois ans plus tard et en dépit d’une simplification de la procédure, il faut bien constater l’échec total de cette mesure. Ce que le bourgmestre Paul Magnette, en charge de la Nature en ville, ne consent à faire qu’à demi-mot. Interrogé par le conseiller DeFI Jean-Noël Gillard dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal, il indique que le nombre de demandes a doublé. Exact. On en était à six dossiers par an les deux premières années. On en est arrivé à… treize. Et encore. Il ne s’agit pas que de nouveaux dossiers, mais également de régularisations administratives.

Pour rappel, Charleroi compte une population d’un peu plus de 204 000 habitants pour un total de 90 150 logements. Le bourgmestre le souligne: "Il reste clair que la végétalisation des rues par les habitants est nécessaire. Dans ce cadre, nous cherchons toujours à faire la promotion du permis de végétaliser, qui est accessible sur le site de la Ville via"mes démarches"puis"onglet environnement". Nous nous montrons par ailleurs attentifs aux remarques et doléances des citoyens, tout en les associant aussi souvent que possible à des projets communautaires". Magnette cite l’exemple des jardins partagés, dont le réseau s’étend sur le territoire. Là-bas, l’initiative de quartier est soutenue, encadrée parfois. Les citoyens sont les premiers acteurs de la valorisation et l’animation de leur cadre de vie.