Charleroi: la Ville et la Police veulent encore plus verbaliser les faits de harcèlement et de sexisme en rue

"Précisément. En mai dernier, une réunion de coordination s’est tenue avec la magistrate de référence du parquet de Charleroi et la fonctionnaire sanctionnatrice", observe le bourgmestre en charge de la Sécurité. Il poursuit: "Pour faciliter la tâche des policiers, un modus operandi et un tableau des qualifications ont été établis. Dans ce cadre, il a été convenu de fixer à 100 euros le montant de la transaction pénale/amende administrative, en l’assortissant d’éventuelles mesures de privation de liberté (selon la gravité et la nature des faits)".

Pour s’attaquer à la problématique à la base, Magnette dévoile: "Même les mineurs à partir de 16 ans pourraient y être soumis. Le policier de référence va réaliser une check-list des éléments constitutifs de l’infraction de sexisme qui reste difficile à verbaliser. Un modèle d’audition doit encore être réalisé tant pour la victime que le suspect."

Les services de police locale réfléchissent par ailleurs à une façon de tirer des chiffres de leurs interventions et constats. "C’est ainsi que depuis ce premier janvier 2023, 116 PV ont été rédigés pour des faits de harcèlement sur la voie publique. Combien concernaient des femmes qui ont été victimes de harcèlement en rue à proprement parler ? On n’a pu le déterminer. De même, 5 PV pour sexisme apparaissent dans la base de données de la Police. Là encore, il est impossible de dire si les faits avaient trait à des harcèlements de rue", reconnaît le bourgmestre. Il reste donc du travail à abattre, sur le terrain, et dans les comportements des citoyens.