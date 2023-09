Charleroi: la perception des amendes du code de la route va ramener plus de 271 000€ à la Ville

Depuis le 20 juin dernier, c’est-à-dire un peu plus de trois mois, la Ville de Charleroi perçoit directement les amendes administratives liées aux infractions au code de la route de première et de deuxième catégorie: il s’agit notamment des mauvais stationnements, des arrêts sur des passages cloutés ou à proximité de carrefours, des comportements qui mettent potentiellement en danger la sécurité ou la circulation des autres usagers, notamment piétons ou cyclistes. Dans le dernier bulletin des questions écrites du Conseil communal, l’échevin en charge des Finances Maxime Hardy détaille le rendement de ces amendes à la demande du conseiller indépendant Nicolas Kramvoussanos. L’informatique a été adaptée. Elle permet de gérer les dossiers et de suivre les perceptions ainsi que l’évolution du contentieux. Selon l’échevin, 220 dossiers sont ouverts en moyenne chaque semaine pour ce type d’infractions. Ce sont ainsi 3067 dossiers qui ont été instruits depuis le 20 juin, ce qui représente un total de plus de 271 000 €. Selon leur catégorie, ces infractions donnent lieu à des amendes soit de 58€ soit de 116€. 1412 dossiers sont déjà clôturés: 651 pour les amendes de 58 €, ce qui équivaut à 37 758 €, et 761 pour les amendes de 116 €, soit 81 664 €. "Nous avons donc déjà récupéré 119 422 €. Pour les 1655 autres dossiers, 694 concernent des amendes de 58 € et 961 dossiers des amendes de 116 €. En conséquence, l’ardoise en attente s’élève à 151 728 euros", conclut Maxime Hardy.